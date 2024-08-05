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Yola çıkacaklar dikkat! TEM'i kitleyen kaza

TEM Hasdal mevkiinde trafiği kilitleyen bir kaza meydana geldi. Bu kaza sabah mesaisine yetişmek için yollara revan olan İstanbullulara zor anlar yaşattı. Köprü ve otoyol bağlantı noktalarında uzun araç kuyrukları gözlemlendi.

Ekleme: 5.08.2024 - 08:50 Güncelleme: 5.08.2024 - 08:55 / Editör: Ozge Selin
Yola çıkacaklar dikkat! TEM'i kitleyen kazaTEM Otoyolu Kemerburgaz - Alibeyköy yönünde, orta şeritte hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası 1 şerit trafiğe kapatıldı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasdal mevkiinde meydana gelen bu kaza trafiği de büyük oranda etkiledi.

Yola çıkacaklar dikkat! TEM'i kitleyen kaza

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ! UZUN ARAÇ KUYRUKLARI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Edirne istikametine seyreden sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Köprü bağlantı yollarından uzun araç kuyrukları gözlemlendi.