Rus muhalif esir takasını anlattı: MİT personeli çok havalıydı

Dünya, Ankara'daki dev takası izledi...Ankara'da gerçekleşen takas operasyonu kapsamında ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi.MİT, 7 ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişinin takas operasyonunu kusursuz şekilde gerçekleştirerek tarihi bir operasyona imza attı.Tüm dünyanın gıpta ile izlediği ABD ve Rusya'nın Türkiye'ye teşekkür ettiği dev takastaki isimlerden biri, Rus sanatçı Sasha Skochilenko'ydu.Dev takastaki isimlerden Sasha adıyla tanınan Rus sanatçı Aleksandra Skochilenko, Almanya'da verdiği röportajda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaşananları anlattı.Sürecin kendileri adına çok hızlı geliştiğini anlatan Rus sanatçı, kendilerine son ana kadar hiçbir açıklama yapılmadığını ve hapishaneden çıkarılıp bir otobüse bindirildiklerinde idam edileceklerinden korktuğunu anlattı.Tutukluları taşıyan uçak Ankara'ya indiğinde kendilerini karşılayan MİT görevlilerinin çok “havalı” olduğunu söyleyen Skochilenko, “Bizi karşılayan Türkler çok ciddiydi. Hepsi siyah takım elbiseler giymişti, Türk dizilerindeki karakterler gibiydiler.” dedi.Rus sanatçı, MİT personelinden “Kulaklıkları ve havalı duruşlarıyla bizimkilerden çok farklılardı. Hepsi çok şıktı, parfüm kokuları etrafı kaplıyordu. Gerçekten etkileyici bir andı.” sözleriyle bahsetti.Rus sanatçı Aleksandra Skochilenko, 2022 yılında Rusya'nın büyük zincir süpermarketinde Ukrayna'nın işgalini protesto etmek amacıyla ürünlerin üzerine etiketler yapıştırdı.Skochilenko, Ukrayna'nın işgalinden hemen sonra kabul edilen dezenformasyon suçu kapsamında Rus ordusu hakkında itibar zedeleyici yalan bilgi paylaştığı iddiasıyla 7 sene hapse mahkum edildi.