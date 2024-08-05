Kilis'te vatandaşlardan CHP'li belediyeye 'temizlik' tepkisi

Kilis merkeze bağlı Öncüpınar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları mahalleye hizmet edilmediğini ve belediye ekiplerinin temizlik yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.Kilis merkeze bağlı yaklaşık 850 seçmeninin bulunduğu Öncüpınar Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, belediye ekiplerinin seçimden bu yana mahalleye uğramadığını, temizlik ve bakım yapılmadığını ve vatandaşların iş dönüşü eve dahi gitmek istemediklerini dile getirdi.Uzun zamandır aynı yerde yaşayan mahalle sakinleri, 31 Mart Yerel İdareler Seçimlerinde çoğunluğun AK Parti'ye oy vermesinden dolayı CHP'li belediyenin hizmet getirmediğini iddia etti.‘‘OYLARIMIZ AK PARTİ'YE''Kilis merkeze bağlı Öncüpınar Mahallesinde oy kullanan vatandaşların çoğunun AK Parti'ye oy kullandığı için CHP'li Kilis Belediyesinin 5 aydır mahalleye bakım ve onarım yapmadığını dile getiren Mehmet Yaralıoğlu, 'AK Parti'ye oy verdik diye CHP'li Kilis Belediyesi bizim mahalleye bakım ve onarım yapmıyor. Kullanılmayan ve belediye tarafından temizlenmeyen çöp ve pisliklerden dolayı fare ve yılan gibi hayvanlar görüyoruz. Çevre yolunu temizliyorlar bu sokağa uğramadan çıkıp gidiyorlar. Temizlik ekipleri geliyorlarsa da biz görmüyoruz. Çöpleri mahalle muhtarı kendi traktörüyle temizletiyor. Başka partiye oy kullandık diye bu ayrımcılık olmasın. Belediye ekiplerinin derhal temizlik için buraya gelmelerini istiyoruz'' dedi.'MAHALLE FARE VE YILANLARIN YUVASI OLDU'35 yıldır aynı mahallede yaşayan ve mahallesinin ilk defa bu kadar bakımsız gördüğünü söyleyen Mustafa Emir, ‘‘31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Öncüpınar Mahallesinde çoğunluğun AK Parti'ye oy verdiği için mahalle 5 aydır hizmet edilmiyor. Bu mahalle AK Partili olduğu için CHP'Lİ belediyede 5 aydır hizmet vermiyor. Kullanılmayan boş arazilerde fare ve yılan görüyoruz. Mahalle sakinleri ile toplanarak çözüm için muhtarın yanına gittik. Belediye başkanı muhtarımıza 5 aydır randevu vermedi. Mahallemize en kısa sürede temizlik ve bakım istiyoruz'' diye konuştu.