İçişleri Bakanlığı duyurdu! 26 ilde Siberağ operasyonu

Güvenlik güçlerimizin suçla mücadelesi kararlılıkla sürüyor.İçişleri Bakanlığı, son olarak 26 ilde nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma, yasa dışı bahis ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik düzenlenen Siberağ-4 operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını duyurdu.Şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından Samsun, Ardahan, Erzurum, Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda sosyal medya uygulamaları üzerinden 'bakanlık yardımı, kolay ehliyet alma, klima satışı, kargo ile para gönderme ve ucuza tatil' vaadiyle vatandaşları dolandıran, vatandaşların banka ve kart bilgilerini kullanarak alışveriş yapıp paralarını izinsiz havale ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 36 şüpheli yakalandı.İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Aydın ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis reklamı veren ve yasa dışı bahis oynamayı teşvik edici paylaşımlar yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, internet ortamında kişisel verilerin sorgu paneli üzerinden ücret karşılığında sorgulanmasına imkan sağladığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Afyonkarahisar, Aydın, Antalya, Kahramanmaraş, Burdur, Yozgat, Eskişehir, Mersin, Adıyaman, Kayseri, Kars, Muğla, Balıkesir, Düzce, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda açık kaynak araştırması sonucunda çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depoladığı ve bu görüntüleri yayınladığı tespit edilen 36 şüpheli yakalandı.Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve dijital materyal ele geçirildi.