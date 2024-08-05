Güney Kore’deki aşırı sıcaklar can alıyor: 11 ölü

Küresel ısınma tüm dünyada can almaya devam ediyor…Güney Kore'de yazın başlamasıyla birlikte aşırı sıcaklar baş gösterdi.Ülkede etkili olan aşırı sıcakların bilançosu ortaya çıkmaya başladı.Güney Kore İçişleri Bakanlığı verilerine göre 20 Mayıs-3 Ağustos tarihleri arasında 11 kişi, sıcak çarpması sonucunda hayatını kaybetti. 1.546 kişi de sıcak çarpmasının etkisiyle hastanelere başvurdu.Ülkedeki sıcaklıklar sadece insanları değil hayvanları da etkiledi.Verilerde 235 bin 880'i kümes hayvanı olmak üzere 257 bin 483 çiftlik hayvanının ve 6 farklı çiftlikte 5 bin 867 balığın telef olduğu kaydedildi.Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), sıcak hava dalgasının en az 10 gün daha devam edeceğini ve sıcaklık değerlerinin ülke genelinde 30 ila 36 derece arasında seyredeceğini duyurdu.Yerel saatle 14.00 ile 17.00 arasında açık hava aktivitelerinden kaçınma çağrısı yapan yetkililer, sıcak çarpmasına karşı tedbir alma uyarısında bulundu.KMA, dün Gyeonggi eyaletindeki Yeoju şehrinde sıcaklığın 40 dereceye ulaştığını duyurmuş, söz konusu değerin 4 Ağustos 2018'den bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık olduğunu açıklamıştı.Güney Kore İçişleri Bakanlığı, ülkede etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta “1. derece sıcak hava dalgası uyarısı” yayınlamıştı.