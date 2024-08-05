Gazze’de korkunç bilanço: En az 39 bin 623'e yükseldi

İsrail’in 7 Ekim’den beri yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde can kaybı en az 39 bin 623’e, yaralı sayısı ise, 91 bin 469’a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Saldırılar 304 gündür yoğun bir şekilde sürerken, bölgede bilanço günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği Üç saldırıda 40 sivilin hayatını kaybettiğini, 71 sivilin de yaralandığını açıkladı.Bölgede saldırıların başından bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 39 bin 623'e, yaralı sayısının da 91 bin 469'a yükseldiği bildirildi.