FETÖ’nün mahrem yapılanmasına 4 ilde operasyon: 4 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli Ankara, Kahramanmaraş ve Isparta'da bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.