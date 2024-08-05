FETÖ’nün mahrem yapılanmasına 4 ilde operasyon: 4 gözaltı
Konya merkezli 4 ilde FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheliden 4’ü gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli Ankara, Kahramanmaraş ve Isparta'da bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.