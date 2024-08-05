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Beyaz Gazete
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FETÖ’nün mahrem yapılanmasına 4 ilde operasyon: 4 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheliden 4’ü gözaltına alındı.

Ekleme: 5.08.2024 - 11:30 Güncelleme: 5.08.2024 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına 4 ilde operasyon: 4 gözaltı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli Ankara, Kahramanmaraş ve Isparta'da bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.