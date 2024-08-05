Bomba iddia! ABD'den İran'a 'Netanyahu' uyarısı: Tüm bölge hedefte, oyuna gelmeyin

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere gittiği İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İran, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, intikamın çok daha ağır olacağını ifade etti. İran ve Hizbullah'ın ortak ve kapsamlı saldırı ihtimaline karşı Washinton-Tel Aviv hattında görüşme trafiği artarken, Kuveyt basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı.Kuveyt'in El Ceride gazetesinin, İranlı üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, bir Amerikan heyeti perşembe günü Ankara üzerinden gizlice İran'a gitti.Özel jet ile Tahran'a yakın Kerec kentindeki Payam Havalimanı'na inen ABD heyeti, İranlı yetkililerle yaklaşık bir saat süren gizli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede Amerikalıların İranlı yetkilileri Netanyahu konusunda uyardığına dikkat çekilerek, 'Netanyahu büyük bir bölgesel savaş istiyor. İran'ı yıkmak istiyor. Oyuna gelmeyin' dediği aktarıldı.Haberde Netanyahu'nun savaş planlarını son Washington ziyaretinde Yahudi lobisiyle paylaştığı, onlara Ortadoğu'da yalnızca İsrail, ABD ve İran'ın değil; Türkiye de dahil bölge ülkelerinin hepsinin yer alacağı büyük bir savaşın zamanının geldiğini söylediği, savaşın sonunda yeniden masaya oturulduğunda İsrail'i herkesin tanıyacağını ifade ettiği öne sürüldü. Öte yandan ABD heyetinin Netanyahu'nun kontrolden çıktığı için Haniye suikastından haberlerinin olmadığını da ilettiği belirtildi.El Ceride'nin haberinde Beyaz Saray yönetiminin İran ile savaşmak istemediği, Netanyahu'dan hiç memnun olmadığı ve İran'ın saldırması durumunda İsrail'i savunmak durumunda oldukları ancak büyük savaş istemedikleri Amerikalılar tarafından İran heyetine dile getirildi. ABD'lilerin İranlı yetkililere, 'Prestij için bir saldırı yapmanızı anlıyoruz ama büyütmeyin' dediği, Netanyahu sonrası için planları olduğu ve nükleer anlaşma olasılığını güçlendirmek için yanlış bir hamle yapılmaması gerektiğini söylediği ifade edildi. Ayrıca Cumhuriyetçileri ABD Başkan Adayı Donald Trump'ın İran'a karşı daha sert olduğu ve Joe Biden yönetimiyle hemen bir anlaşma yapılırsa, Trump'a hareket alanı kalmayacağı hatırlatıldı.