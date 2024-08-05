Bodrum'da korkutan yangın! Kontrol altında

Muğla'nın Bodrum ilçesi, Akyarlar Mahallesi'nde saat 15.30 civarında başlayan yangın, otluk ve makilik alanları hızla etkisi altına aldı.Yangının nedeni henüz belirlenememişken, alevler ve yoğun duman bölgedeki sakinleri paniğe sürüklerken, yangın hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hızla itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan büyük bir çaba sarf etti Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği alanda ekipler, alevlerin farklı noktalara sıçramaması için yoğun bir mücadele verdi.Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması yapılıyor.Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında detaylı bir araştırma başlattı.