Antalya'da çöp ev vakası! Tam 12 kamyon ile çıkarıldı

Antalya'dan gelen görüntüler şoke etti. 2 ev adeta çöp yığınına dönmesiyle belediye devreye girerek evler temizlendi.Kepez Belediyesi, Güneş ve Hüsnü Karakaş mahallelerinde evlerin bahçesinde biriktirilen ve çevre kirliliğine neden olan tonlarca çöpü, kepçe ile kamyonlara yükleyerek kaldırdı. İki evden 12 kamyon çöp çıkarıldı.Antalya'da Kepez Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Güneş ve Hüsnü Karakaş mahallelerinde, evin bahçesinde biriktirilen çöp ve atıkların kaldırılmasına yönelik çalışma yaptı. Mahalle sakinleri, kötü koku, sinek ve haşereye neden olduğu gerekçesiyle evlerin bahçelerinde biriktirilen çöplerin kaldırılmasını istedi.Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, yaptığı denetimde şikâyete neden olan evlerin bahçesinde tonlarca çöp ve atık depolandığını tespit etti.Temizlik İşleri Müdürlüğü, alınan yasal izinlerden sonra çöp biriktirilen iki evde temizlik çalışması başlattı. İlk temizlik çalışması Güneş Mahallesi 6011 Sokak'ta yer alan ve daha önce 4 kez çöplerden tahliye edilen müstakil evde gerçekleştirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, polis ve zabıtanın güvenlik önlemi almasından sonra evin bahçesindeki tonlarca çöp ve atığı, yaklaşık 5 saat süren bir çalışmanın ardından kaldırdı.Bahçede biriktirilen giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet, kağıt ve mobilya gibi tonlarca çöp, kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenerek, tahliye edildi. Bahçeden 10 kamyon çöp çıkarıldı. Kepez Belediyesi, vatandaşların isteğini dikkate alarak Hüsnü Karakaş Mahallesi 3582 Sokak'ta yer alan tek katlı bir binanın bahçesindeki çöp ve hurdaları da temizledi. Buradan da 2 kamyon çöp tahliye edildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli de çöplerden arındırılan evlerin bahçelerinde böceklere karşı ilaçlama çalışması yaptı. Çöp ev temizliği çalışması, yol süpürme aracı ile sokakların temizliğinin yapılmasıyla tamamlandı.Mahalle sakinleri, kötü koku, sinek ve haşereye neden olan çöp evlerin temizlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İş makinelerinin kullanıldığı temizlik çalışmasında 20 Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile 10 Zabıta Müdürlüğü personeli görev aldı.Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, vatandaşların şikâyetlerini ve taleplerini dikkate alarak, çöp, hurda biriktirilen ya da moloz dökülen alanlarda temizlik çalışması yapmaya devam edeceklerini açıkladı.Temiz bir Kepez için çalıştıklarının altını çizen Başkan Mesut Kocagöz, 'Kepez'imizi, Antalya'nın en temiz ilçesi yapmak için çalışıyoruz. Bu gayretimize gölge düşürecek olumsuzlukları da yasal mevzuatlar içerisinde, kimseyi kırmadan, üzmeden kaldıracağız' dedi.