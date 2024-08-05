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Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da izinsiz kazı yaptığı belirlenen 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekleme: 5.08.2024 - 09:28 Güncelleme: 5.08.2024 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler sit alanı olarak belirlenen alanda kaçak kazı yapan 7 kişiyi yakaladı.

Beraberinde 1 ruhsatsız av tüfeği, 14 kartuş, jeneratör, hilti, elektrik kablosu ve çeşitli kazı malzemelere ile yakalanan İ.U., R.K., M.Y., M.C., H.Y., A.E. ve S.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.