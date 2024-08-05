Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da izinsiz kazı yaptığı belirlenen 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi kırsalında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Bölgeye giden ekipler sit alanı olarak belirlenen alanda kaçak kazı yapan 7 kişiyi yakaladı.Beraberinde 1 ruhsatsız av tüfeği, 14 kartuş, jeneratör, hilti, elektrik kablosu ve çeşitli kazı malzemelere ile yakalanan İ.U., R.K., M.Y., M.C., H.Y., A.E. ve S.S. gözaltına alındı.Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.