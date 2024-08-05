ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıkladı! İşte İran’ın İsrail’i vuracağı tarih: Savaşa yol olacak dahi olsa…

Hamas lideri Haniye'ye İran'da yapılan suikast, Orta Doğu'da gerilimi tırmandırdı. İran ve İsrail arasında bir kez daha savaş çanları çaldı. Lübnan ile İsrail arasındaki bombardıman sürerken, İran intikam yemini ederek İsrail'e gözdağı vermeye başladı.Bölgede gerilimin tırmanmasının üzerine Amerika Birleşik Devletleri de düğmeye bastı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 'İran kaynaklı tehditler' karşısında İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemileri yolladı.ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in, olası İran saldırısına ilişkin İsrail'e ilave askeri destek göndermek üzere talimat verdiğini açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla da Hizbullah ve İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri sonrasında soluğu Orta Doğu'da aldı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Filistin'e yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana sekizden fazla kez İsrail'i ziyaret etti ve Netanyahu'ya desteğini açıkladı. 'Bir Yahudi olarak da buradayım' açıklaması yapan Blinken, İran tehdidine karşı İsrail'i korumak için çalışmalara başladı G7 ülkelerinden mevkidaşları ile görüşen Blinken, İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırısının pazartesi gününden itibaren başlayabileceğini açıkladı. Görüşmeye ilişkin Axios'a bilgi veren üç kaynağa göre Blinken mevkidaşlarına İran ve Hizbullah'a mümkün olduğunca diplomatik baskı oluşturulması gerektiğini, saldırılarının etkisini sınırlamanın, tam kapsamlı bir savaşı önlemek için en iyi şans olduğunu vurguladı.ABD medyası, İran'ın ABD ve Arap ülkelerinin Orta Doğu'daki gerginliği azaltma çağrılarını reddederek, savaşa yol olacak dahi olsa İsrail'i vurmaya kararlı olduğunu söylediğini açıkladı. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından Ürdün ve Lübnan dışişleri bakanlarının gerginliğin azaltılması için İran'a gittiklerini yazdı.Gazeteye göre Tahran'a giden Arap siyasetçiler, İran'ın İsrail'i vurmaya kararlı olduğu ve 'İsrail'e verilecek cevabın bir savaş çıkarabilecek olmasının da umursanmadığı' cevabını aldı. WSJ gazetesi ayrıca ABD'nin de Avrupa ülkelerinden İran'ı gerginliği azaltmaya zorlamalarını talep etti ve İran'a yönelik bir saldırı eyleminin İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Batı ile ilişkileri gelişme çabalarına büyük darbe vuracağını vurguladı. Amerikan NBC News'e konuşan bir İsrailli yetkili ise İsrail'in önümüzdeki günlerde İran ve Hizbullah'tan gelecek ve birkaç gün sürebilecek bir füze ve insansız hava aracı saldırısı beklediğini açıkladı.NİSAN AYINDA DA SALDIRI DÜZENLEMİŞTİİsrail ise kendisi aleyhindeki tüm eylemlere cevap vereceğini duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü gerçekleştirilen kabine toplantısında 'İsrail Devleti, İran'ın şer eksenine karşı çok cepheli bir savaşın içerisindedir' demişti.Geçtiğimiz hafta birkaç saat arayla İsmail Heniyye'nin Tahran'da ve Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ün de Beyrut'ta suikasta uğramasının ardından İsrail, Şükür'e yönelik saldırının sorumluluğunu üstlenmiş fakat Heniyye suikastı konusunda açıklama yapmamıştı.Hizbullah, İsrail Heniyye suikastının sorumluluğunu üstlenmese dahi Şükür'e yönelik suikasta cevap vereceğini açıklamış, İran ise cevap olarak İsrail'i vuracağını açıklamıştı. İran, en son nisan ayında İsrail'e doğrudan saldırı gerçekleştirerek 300'den fazla insansız hava aracı ve füze göndermiş fakat bunların ekseriyeti İsrail'in müttefikleri ve bölge ülkeleri tarafından engellenmişti. Yüzde 99'u engellenen füze saldırısı nedeniyle İsrail'de bir kişi yaralanmıştı.İsrail Kanal 12 televizyonu, yaklaşık 150 bin İsraillinin, pek çok hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması sebebiyle ülke dışında mahsur kaldığını iddia etti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesinin ardından İran, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'e misilleme yapması olasılığı, hava yolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini ve dolayısıyla İsrail vatandaşlarının ülkeye dönüşlerini etkiledi.Kanal 12 televizyonunun internet sitesindeki açıklamada, birçok hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini iptal etmesi nedeniyle yaklaşık 150 bin İsraillinin ülkeye dönemediği ileri sürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN'ın dünkü haberinde, yaklaşık 4 bin İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığı ve İsrail'e dönmek için Tel Aviv'deki Dışişleri Bakanlığıyla iletişime geçtiği ifade edilmişti. Orta Doğu'da yaşanan gerginlik nedeniyle 15 uluslararası hava yolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarını süreli ya da süresiz olarak durdurmuştu.