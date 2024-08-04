  • USD: 33,08 - 33,14
  • EURO: 35,77 - 35,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul'u sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu yayımladı. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki önümüzdeki hafta hangi illerde sağanak bekleniyor?

Ekleme: 4.08.2024 - 18:06 Güncelleme: 4.08.2024 - 18:10 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul'u sağanak vuracak
Son haftalarda yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul'u sağanak vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-9 Ağustos tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden yayımladıHAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Rapora göre; sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul'u sağanak vuracak
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul'u sağanak vuracak



 İstanbul'u sağanak vuracak
 İSTANBUL İÇİN SAĞANAK UYARISI: TARİH VERİLDİ

MGM'nin raporunda, İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Soğuk hava dalgasının tüm hafta Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul'u sağanak vuracak
YARINA DİKKAT! ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN

Yarın; Marmara ve Batı Karadeniz'de şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul'u sağanak vuracak
İstanbul'da yağışların pazartesi ve perşembe etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul'u sağanak vuracak
Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da tüm hafta sıcaklıklar yüksek olacak.