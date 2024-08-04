Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul'u sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu yayımladı. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. Peki önümüzdeki hafta hangi illerde sağanak bekleniyor?

Son haftalarda yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışa bırakıyor.Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul'u sağanak vuracakMeteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-9 Ağustos tarihlerini kapsayan 5 günlük haritalı hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden yayımladıHAVA SICAKLIĞI VE RÜZGARRapora göre; sıcaklıkların mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul'u sağanak vuracakRüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MGM'nin raporunda, İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.Soğuk hava dalgasının tüm hafta Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul'u sağanak vuracakYarın; Marmara ve Batı Karadeniz'de şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul'u sağanak vuracakİstanbul'da yağışların pazartesi ve perşembe etkili olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Tarih verildi: İstanbul'u sağanak vuracakEge, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da tüm hafta sıcaklıklar yüksek olacak.