İsrail’den yeni skandal! Tel Aviv'de Türk bayrakları Haniye için yarıya inince tehdit etmişlerdi: Drone ile bayraklı provokasyon

Türkiye'nin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesine ilişkin verilen bir günlük yas kararını hedef alan İsrail, büyük bir provokasyona imza attı. Haniye’nin İran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yas nedeni ile yarıya indirilen Türk bayrağının üzerine drone ile İsrail bayrağı yerleştirdi.

İsrail, Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçiliğinde büyük bir provokasyona imza attı. İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yas nedeni ile yarıya indirilen Türk bayrağının üzerine drone ile İsrail bayrağı yerleştirdi.Gazze'de aylardır uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin'e en büyük desteği veren Türkiye'yi hedef almaya devam ediyor.Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçilik binasında İsmail Haniye için yarıya indirilen Türk bayrağı üzerine drone ile İsrail bayrağı yerleştirildi.