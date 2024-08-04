Instagram'a verilen süre doldu: Peki şimdi ne olacak

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla 2 Ağustos'ta Türkiye'de Instagram'a erişim sınırlaması getirildi.BTK ise yaptığı açıklamada, Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle böyle bir karar alındığını duyurdu.BTK'nın Instagram'a Türkiye'den erişimi re'sen engellemesinin ardından bir mahkeme kararı çıkarması bekleniyordu.Ancak sabah saatlerinde Instagram'a erişim engeli kararının devam ettiği görüldü.Instagram'ın kapatılma nedeni katalog suçlar olarak açıklanmıştı. Böylece mahkeme kararı zorunluluğunun da ortadan kalktı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız.Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, yasağın kalkması için Instagram'ın bir adım atması bekleniyor.META cephesinden BTK'nın erişim engelleme kararıyla ilgili şimdilik ne bir adım atıldı ne de bir açıklama yapıldı.YASAK DEVAM EDEBİLİRMevcut yasal düzenlemeye göre alınan erişim engelleme kararının 3 Ağustos 2024 saat 03.00'e kadar sulh ceza hakiminden onay alması gerekiyordu.Fakat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yaptığı 'katalog suçlar' açıklaması, bu denklemi değiştirdi.Gelinen noktada, re'sen kapatma kararının katalog suçlar kapsamında alınmasının mahkeme kararı zorunluluğunu devreden çıkardığı bildirildi, kapalılık hali re'sen alınan kararla devam edecek.ENGELİN KALDIRILMASI INSTAGRAM'A BAĞLIAşağıdaki suçlarla ilgili yapılan bildirimlere rağmen gerekli aksiyon alınmaza, engel devam edecek.Kısa sürede Instagram yönetimi ilgili içerikleri silerse, erişim yeniden açılacak.* İntihara Yönlendirme* Çocukların Cinsel İstismarı* Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma* Sağlık için Tehlikeli Madde Temini* Müstehcenlik* Fuhuş* Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama* Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar* Yasadışı Bahis