Antalya faciadan dönüldü! Araba apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı!
Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan bir otomobil apartman bahçesine uçtu. Otomobildeki 2 kişi, yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1318 sokak ile 1319 sokak kesişiminde meydana geldi. Eşi Nurdan Milli, 2 kızı ve arkadaşının kızıyla yola çıkan Atilla Milli idaresindeki 07 BIC 093 plakalı otomobil, 1319 Sokak'tan çıkan 34 FML 644 plakalı Hasan Güren idaresindeki hafif ticari araca çarptı.
Antalya faciadan dönüldü! Araba apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı!
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çarptı, ardından site duvarını aşarak apartman bahçesine uçtu. Kazayı görenler otomobildekilere yardıma koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Antalya faciadan dönüldü! Araba apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı!
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çarptı, ardından site duvarını aşarak apartman bahçesine uçtu. Kazayı görenler otomobildekilere yardıma koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.