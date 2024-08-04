Ankara'da mangal ateşi üzerine sıçradı: Kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde mangal yakmak isterken çıkan ateşin üzerine sıçradığı kişi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (TESKOMB) Yönetim Kurulu ÜyesiTuran Yapıcı arkadaşlarıyla mangal yakmak istedi.
Yapıcı ile yanındaki kişinin yakmak istedikleri mangal bir anda parladı.
ALEVLER ÜZERİNE SIÇRADI
Mangaldan çıkan alevler Turan Yapıcı'nın elbiselerine sıçradı.
Yapıcı'ya yanında bulunan arkadaşı müdahale ederek üzerindeki elbiseleri çıkarttı.
PANİK YAPINCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Ancak alevler söndürülürken Yapıcı yaşadığı panikle kalp krizi geçirdi.
Yapıcı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yapıcı ile yanındaki kişinin yakmak istedikleri mangal bir anda parladı.
ALEVLER ÜZERİNE SIÇRADI
Mangaldan çıkan alevler Turan Yapıcı'nın elbiselerine sıçradı.
Yapıcı'ya yanında bulunan arkadaşı müdahale ederek üzerindeki elbiseleri çıkarttı.
PANİK YAPINCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Ancak alevler söndürülürken Yapıcı yaşadığı panikle kalp krizi geçirdi.
Yapıcı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.