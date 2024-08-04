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Beyaz Gazete
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Ankara'da mangal ateşi üzerine sıçradı: Kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde mangal yakmak isterken çıkan ateşin üzerine sıçradığı kişi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ekleme: 4.08.2024 - 11:35 Güncelleme: 4.08.2024 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da mangal ateşi üzerine sıçradı: Kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiAnkara'nın Elmadağ ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (TESKOMB) Yönetim Kurulu ÜyesiTuran Yapıcı arkadaşlarıyla mangal yakmak istedi.

Yapıcı ile yanındaki kişinin yakmak istedikleri mangal bir anda parladı.

ALEVLER ÜZERİNE SIÇRADI

Mangaldan çıkan alevler Turan Yapıcı'nın elbiselerine sıçradı.

Yapıcı'ya yanında bulunan arkadaşı müdahale ederek üzerindeki elbiseleri çıkarttı.


Ankara'da mangal ateşi üzerine sıçradı: Kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

PANİK YAPINCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ancak alevler söndürülürken Yapıcı yaşadığı panikle kalp krizi geçirdi.

Yapıcı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.