Ankara'da mangal ateşi üzerine sıçradı: Kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (TESKOMB) Yönetim Kurulu ÜyesiTuran Yapıcı arkadaşlarıyla mangal yakmak istedi.Yapıcı ile yanındaki kişinin yakmak istedikleri mangal bir anda parladı.Mangaldan çıkan alevler Turan Yapıcı'nın elbiselerine sıçradı.Yapıcı'ya yanında bulunan arkadaşı müdahale ederek üzerindeki elbiseleri çıkarttı.Ancak alevler söndürülürken Yapıcı yaşadığı panikle kalp krizi geçirdi.Yapıcı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.