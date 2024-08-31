Yunanistan'a kaçacaklardı... 2 FETÖ üyesi yakalandı

Mehmetçik teröristlere kaçakçılara karşı sınırda göz açtırmıyor. Hudut birlikleri yeni bir operasyona imza attı.Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 7 şahsın yakalandığını duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı, 'Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' dedi.