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Beyaz Gazete
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Yunanistan'a kaçacaklardı... 2 FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut birliklerinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 şahsı yakaladığını duyurdu. Şahısların 2'sinin FETÖ'cü olduğu belirlendi.

Ekleme: 31.08.2024 - 15:44 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'a kaçacaklardı... 2 FETÖ üyesi yakalandıMehmetçik teröristlere kaçakçılara karşı sınırda göz açtırmıyor. Hudut birlikleri yeni bir operasyona imza attı.

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 7 şahsın yakalandığını duyurdu.

2'Sİ FETÖCÜ ÇIKTI
 Milli Savunma Bakanlığı, 'Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' dedi.