Resmi Gazete'de yayımlandı: 58 kişi ve kuruluşun mal varlıklarına el konuldu

Terör örgütü PKK, MKP ve FETÖ ile bağlantılı 60 kişi ve kuruluşun mal varlıkları donduruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 31 Ağustos sayılı Resmi Gazete'de karar ilan edildi. Kararda Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a işaret edildi. Listede bu kişi ve kuruluşların isimleri tek tek açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre terör örgütüne para aktardığı tespit edilen 39 kişi ve 19 kuruluşun mal varlıklarına el konuldu. Terör örgütü PKK/KCK, FETÖ, MKP ile bağlantılı olduğu tespit edilen gerçek kişi ve tüzel kişilerin mal varlıklarına dondurma kararı verildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla yayımlanan karara göre PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı 14, MKP Terör Örgütü ile iltisaklı 5 ve FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı 20 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 7’nci maddesince bu karar alındı.