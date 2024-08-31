KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Açıklamada bulunan Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Eyüp Göksu, Akıncı'nın bayılma ve kusma şikayetleriyle hastaneye getirildiğini belirtti.Göksu, Akıncı'ya yapılan tetkiklerde sağlık durumunda ciddi bir bulguya rastlanmadığını ve şu an için herhangi bir acil durum olmadığını ifade etti.Akıncı'nın tedavisinin ve gözetiminin devam ettiği bildirildi.