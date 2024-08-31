Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları tüm hızıyla devam ediyor.Hain terör örgütü üyelerine ardı ardına operasyonlar gerçekleştiriliyor. PKK'lı teröristler adeta kapana kısılmış bir halde kaçacak delik arıyor. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.Son dakika haberine göre; Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.