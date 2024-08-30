Sel felaketinden etkilenen Bangladeş'e Türkiye'den yardım eli: 20 bin paket dağıtıldı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın koordinasyonuyla sel felaketinden etkilenen Bangladeş'e bir ekiple hareket ettiklerini duyurdu.Öte yandan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede zor şartlar altında kalan binlerce kişiye destek olmak amacıyla yardım yapalacağını belirtti. Erdoğan, "Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş’e Türkiye’nin yardım elini uzatıyoruz." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bangladeş'deki sel felaketine ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık. Çalışmalarımızı AFAD’ımız, TİKA’mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz." ifadelerine yer vermişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bangladeş'e yapılan ve yapılacak olan yardımlarla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;Sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren dost ve kardeş Bangladeş’e Türkiye’nin yardım elini uzatıyoruz. 5 milyondan fazla insanın etkilendiği bu büyük afete karşı AFAD’ımızın koordinasyonunda yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz.Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık. Çalışmalarımızı AFAD’ımız, TİKA’mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz.Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle, afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyor, her zaman yanında olduğumuz Bangladeş’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.Türkiye ve Bangladeş'in ikili ilişkilerine değinen Taşdelen, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Bangladeşli arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye destek verdiğini hatırlattı.AFAD Başkan Yardımcısı Taşdelen, "Bangladeşli kardeşlerimiz nasıl 6 Şubat'ta bize destek oldularsa, arama kurtarma faaliyetleri anlamında, biz de onların son 50 yılda yaşadığı en büyük sel felaketinde onlara destek olmak durumundayız" diye konuştu.Sahadaki gözlemler doğrultusunda yardımları sürdüreceklerini belirten Taşdelen, çalışma yürüttükleri Feni bölgesinde sel sonrası su seviyesinin azaldığını ancak halkın ciddi sıkıntı yaşadığını aktardı.AFAD olarak selin en çok etkilediği bölgelere yardım ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Taşdelen, yetkililerle yaptıkları görüşmeler sonucunda tespit edilen acil ihtiyaçlara uygun yardım paketleri hazırladıklarını aktardı.Taşdelen ayrıca 2017'de Myanmar'dan göç eden Rohingyalı Müslümanlar için Türkiye'nin kurduğu hastanenin, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde rutin faaliyetlerine devam ettiğini ve bu hastanede bir AFAD ekibinin daimi olarak bulunduğunu söyledi. Sel felaketinin ardından 20 Ağustos'ta bu ekiple irtibata geçtiklerini ifade eden Taşdelen, 24 Ağustos'ta sahaya ulaştıklarını ve artık daha etkin bir yardım faaliyeti yürütüldüğünü vurguladı.