MİT'ten Avrupa'da operasyon: Fransa yapılanmasından sorumlu Daniel Korkmaz yakalandı

Korkmaz, Fransa’da PKK/KCK adına para toplama, adam kazandırma, üst düzey kadrolar da dahil insan ve malzeme aktarımı şeklindeki illegal faaliyetleri gerçekleştiriyordu.İstihbarat birimlerinin uzun süredir takip ettiği Korkmaz, farklı isim kullanması nedeniyle rahat hareket etmekteydi. Ancak MİT’ten kaçamadı.Denis Daniel Korkmaz’ın, Şanlıurfa/Halfeti’de olduğu MİT tarafından tespit edildi. Korkmaz’a yönelik operasyon için harekete geçildi. Gözaltına alınan korkmaz, daha sonra sınır dışı edildi.Denis Daniel Korkmaz’ın yakalanması ile örgütün Fransa yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.