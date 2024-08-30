İstanbul'da ses getirecek bombalı saldırı hazırlığındaydı. DEAŞ'lı terörist yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik çok önemli bir tespit yaptı. Suriye'de bomba yapımı ve bombalı terör saldırısı eğitimleri alan Cemal A.Y.'nin, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlularından terör saldırısı talimatı aldıktan sonra kaçak yollarla ülkemize geldiği tespit edildi.Terör örgütü DEAŞ'lı teröristin hedefi İstanbul'da ses getirecek bombalı saldırıydı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; teröristi adım adım takip etti. Teröristin Bağcılar İlçesi'nde terör örgütü DEAŞ tarafından yerleştirildiği ve saklandığı adres tespit edildi.Tüm tespitlerin ardından İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri harekete geçti ve söz konusu adrese Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. Bombalı terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen Cemal A.Y., terör örgütü DEAŞ'ın hedeflediği terör saldırısını gerçekleştiremeden operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.Baskın düzenlenen adreste çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal bulundu. El konulan doküman ve dijital materyaller incelemeye alındı. Adresteki yatağın altında da bir kılıç ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal A.Y. adlı terörist "Terör Örgütü'ne Üye Olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumluları bir bıçağın bile önemine vurgu yapmış ve "Mutfak Bıçağı" ile öldürme çağrılarında bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Solingen Kenti'nde; kentin kuruluşunun 650'inci yıl kutlamaları için düzenlenen festivalde üç kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı terör saldırısını da terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.2023 yılında terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de düzenlenen tarihi operasyonla etkisiz hale getirilmesinin ardından farklı il ve tarihlerde sosyal medya üzerinden bıçaklı "İntikam" paylaşımları yapan terör örgütü DEAŞ Üyeleri operasyonlarla tek tek gözaltına alınmıştı.