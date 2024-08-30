Havada saldırgan yolcu paniği! Uçak İzmir'e acil iniş yaptı

Londra'dan Antalya'ya gelmek üzere havalanan Pegasus Havayolları'na ait bir uçakta olay çıkmasının ardından pilotlar acil iniş kararı aldı.Uçakta bulunan bir yolcunun kabin ekibine ve diğer yolcularla yaşadığı tartışmanın ardından yolcu ve kabin ekibine saldırdığı belirtildi.Pegasus Havayolları'nın PC-5822 sefer sayılı TC-NBH kuyruk tescilli Londra-Antalya seferini yapan uçağı, bir yolcunun olay çıkarması üzerine İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcunun, önce yanındaki yolculara daha sonra da kabin ekiplerine sözlü tacizde bulunduğu öğrenildi. Olayın tartışmaya dönüşmesi üzerine pilot, İzmir Adnan Menderes Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek acil iniş yapacağını belirterek park yerine polis talep etti. Uçak sorunsuz bir şekilde havalimanına inerken yolcu gözaltına alındı. Yolcunun indirilmesinin ardından uçak seferini tamamlamak üzere 19.10'da İzmir'den havalandı.