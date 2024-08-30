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Beyaz Gazete
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FETÖ mensubu firari eski emniyet müdürü Ankara’da yakalandı

FETÖ’ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski emniyet müdürü, Keçiören’de yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 30.08.2024 - 14:34 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
FETÖ mensubu firari eski emniyet müdürü Ankara’da yakalandı
Silahlı terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.

FETÖ’ye üye olma suçundan aranan, firari eski emniyet müdürü H.B., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

KESİNLEŞMİŞ 7 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenilen H.B.’nin kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

FETÖ mensubu firari eski emniyet müdürü Ankara’da yakalandı