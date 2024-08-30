CHP'li belediye halkı perişan etti! Uyarılar dinlenmedi halk perişan oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu beklenen yağış, yüzünü gösterdi..Sinop'ta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Boyabat ilçesinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası bazı yol güzergahlarda su birikintileri oluştu. Zaman zaman trafikte aksamaların yaşandığı ilçede ekipler, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.Kırsal kesimlerde ise dolu yağışı etkisini gösterdi.