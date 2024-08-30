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Beyaz Gazete
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CHP'li belediye halkı perişan etti! Uyarılar dinlenmedi halk perişan oldu

Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi..

Ekleme: 30.08.2024 - 09:53 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediye halkı perişan etti! Uyarılar dinlenmedi halk perişan oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu beklenen yağış, yüzünü gösterdi..

Sinop'ta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Boyabat ilçesinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası bazı yol güzergahlarda su birikintileri oluştu. Zaman zaman trafikte aksamaların yaşandığı ilçede ekipler, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Kırsal kesimlerde ise dolu yağışı etkisini gösterdi.

CHP'li belediye halkı perişan etti! Uyarılar dinlenmedi halk perişan oldu