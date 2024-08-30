CHP'li belediye halkı perişan etti! Uyarılar dinlenmedi halk perişan oldu
Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu beklenen yağış, yüzünü gösterdi..
Sinop'ta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Boyabat ilçesinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası bazı yol güzergahlarda su birikintileri oluştu. Zaman zaman trafikte aksamaların yaşandığı ilçede ekipler, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.
Kırsal kesimlerde ise dolu yağışı etkisini gösterdi.