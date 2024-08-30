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Beyaz Gazete
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Balıkçılar için geri sayım başladı: Av sezonu 1 Eylül’de açılıyor

Yeni av sezonunun yaklaşmasıyla ağ ve teknelerini onaran balıkçılar, av yasağının ne zaman sona ereceğini merak etmeye başladı.

Ekleme: 30.08.2024 - 10:22 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Balıkçılar için geri sayım başladı: Av sezonu 1 Eylül’de açılıyor
15 Nisan'da başlayan av yasağının son günlerinde balık pazarlarında hareketlilik başladı. İş yerlerini açan balıkçılar, hazırlıklarını yaparak av sezonunun açılacağı tarihi bekliyor.

BALIK AV SEZONU NE ZAMAN AÇILACAK?
15 Nisan itibarıyla teknelerini 5 aylık süreyle kıyıya çeken balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamasının ardından yeni av sezonuna 1 Eylül Pazar günü başlayacak.

Balıkçılar için geri sayım başladı: Av sezonu 1 Eylül’de açılıyor

BALIK AV YASAĞI NE ZAMANDI?
Av yasağı havaların ısınmasıyla beraber 15 Nisan 2024 tarihinde başladı.

AV YASAĞI KİMLERİ KAPSIYOR?
Denizlerdeki av yasağı, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsıyor. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar ise yasaktan muaf tutuluyor.