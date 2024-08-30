Bakan Fidan'dan nükleer savaş uyarısı: 'Büyük risklere açık'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya gitti.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübliyana'da Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan konuşmasında İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Rusya-Ukrayna'da devam eden çatışmalara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Fidan Rusya-Ukrayna'da devam eden çatışmalara yönelik 'nükleer riskine' dikkat çekti.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;"AB ile Gazze'de ateşkes ve iki devletli çözümü ele aldık. İsrail Gazze'de uygulanan sistematik vahşeti Batı Şeria'ya da maalesef taşımış durumda. İsrail Gazze'deki insanları sistematik bir şekilde aç ve susuz bırakıyor. Hastaneleri, okulları, camileri ve kiliseleri dahi bombalayan İsrail tüm insani değerleri ayaklar altına alıyor. Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor.İsrail'e uluslararası baskı artmalı. Uluslararası toplum İsrail'e 'dur' demeli.(Rusya-Ukrayna Savaşı)Bir an önce çatışmalar durmalı. Savaş; nükleer savaşa dönebilir, büyük risklere açık.En azından bu sesin ölmemesi gerekiyor. Çoğu zaman Batı'da katıldığımız ortamlarda diyalog ve barışla ilgili görüşler çok cılız kalıyor. Böyle bir barışın olabileceğini dile getirmek önemli olarak görüyoruz.