30 Ağustos İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Metrobüs, metro, Marmaray, vapur, otobüs...

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos metrobüs, metro, Marmaray, vapur, otobüs bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanan bayramlar arasında yer alıyor.Bu özel günde vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını kullanarak tören ve etkinliklere katılmak istiyor.Ancak toplu taşıma araçlarının ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağı konusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Ağustos İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos metrobüs, metro, Marmaray, vapur, otobüs bedava mı? İşte, detaylar...30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.İstanbul'da ulaşım sağlanan İETT araçları, vapur, metro, metrobüs, tramway ve vapurla ulaşım bedava olarak sağlanacak.