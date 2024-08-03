Trabzon'da akılalmaz kaza! Çok sayıda yaralı var

Trabzon'un Yomra ilçe merkezinde Trabzon istikametine gitmekte olan Hasan İ'nin kullandığı kamyonet ile Yunus Emre A. yönetimindeki taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Kazada, sürücüler ile kamyonet kasasında bulunan Yusuf D, Zeynep D, Keziban Y, Aslı Y, Elif Y, Ayşe Y, Yasemin Ç, Şeydanur D, Ali İ, Reyhan M, İlkay G, Yeter B, Ümit D, Emine D, Fatma A, Neriman İ, Aslıhan M. ve Tunahan Y. hafif yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hafif şekilde yaralandığı belirtilen 20 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.