Datça’da plajda 22 düzensiz göçmen ve 6 insan kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi Kalemlik Koyu Mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgeye insan kaçakçıları tarafından Yunanistan adası diyerek bırakılan düzensiz göçmenler karada mahsur kalarak yardım talebinde bulundular.Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 13 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) müştereken kurtarıldı.Datça Gebekum Plajı'nda ise Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.Hisarönü İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 20 düzensiz göçmen ve 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.