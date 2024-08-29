Kan donduran olay! Üvey kızıyla evlenebilmek için eşini zehirledi

ABD'de kan donduran bir olay yaşandı.Indiana eyaletinde yaşayan 51 yaşındaki Lisa Bishop, 71 yaşındaki eşi Alfred Ruf’u 2022 yılında, kendisini zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla polise ihbar etti.Birkaç ay boyunca yoğunbaş ağrıları, uyuşuklu ve ishal yaşayan kadının kokain de dahil birçok uyuşturucu testi ise pozitif çıktı.Soruşturma sonrasında 71 yaşındaki Bishop, bunları bilerek almadığını dile getirdi.Kocası Ruf ise başlangıçta eşinin meşrubatlarına zehir koyduğunu itiraf etti.Yaşananların ardından Ruf, üvey kızıyla evlenebilmek için eşini zehirlediğini anlattı.Sky News'in haberine göre People'ın haberine göre adam yetkililere, aralarında Bishop'un kızının da bulunduğu iki kadının daha olaya dahil olduğunu iddia etti.Ayrıca Bishop'un 31 yaşındaki kızıyla cinsel ilişki içinde olduğunu öne sürdü.Ruf, yetkililere, kendisine zehri sağlayanın da eşinin kızı olduğunu ve Bishop'u öldürme planını yaptıklarını söyledi.Mahkeme belgelerine göre Ruf, dört yıl hapis ve ardından beş yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılacak.Üvey kızı hakkında ise henüz resmi bir suçlama yok.