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Beyaz Gazete
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İstanbul'da metrobüs kazası sonrası seferler normale döndü

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sonrası seferler normale döndü. Belediye ekiplerince kazanın olduğu yerde kumlama çalışması yapıldı.

Ekleme: 29.08.2024 - 12:02 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da metrobüs kazası sonrası seferler normale döndüİstanbul Küçükçekmece'de sabah yaşanan metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi ise yaralandı.

Kazası sonrası adeta can pazarı yaşanırken, yaralılar sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinden belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kazaya karışan metrobüs çekilirken, yolda ise kumlama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından seferler normale döndü.

İstanbul'da metrobüs kazası sonrası seferler normale döndü