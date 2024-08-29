Eyüpsultan’da otomobil ormanlık alana uçtu: 2 yaralı
Orman yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Metrelerce savrulan otomobilde bulunan 1’i kadın 2 kişi yaralandı.
İstanbul'da Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde ormanlık yolda ilerleyen otomobil sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.
Metrelerce sürüklenen otomobilde sürücü ve beraberindeki kadın araçta yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak kurduğu düzenek ile ormanlık alandan yola çıkarttı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar sedye ile ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DURUMLARI İYİ
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ormanlık alana uçan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Metrelerce sürüklenen otomobilde sürücü ve beraberindeki kadın araçta yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak kurduğu düzenek ile ormanlık alandan yola çıkarttı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar sedye ile ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DURUMLARI İYİ
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ormanlık alana uçan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.