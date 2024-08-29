Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından yürütülen kazı çalışmalarına ziyaret

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret etti. Ziyarette Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile kazı başkanı Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz hazır bulundu.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz tarafından Başkan Erdoğan'a "Geleceğe Miras" projesi kapsamında Ahlat Selçuklu Kabristanı'nda yapılan düzenlemeler aktarıldı. Burada Ahlat'ın tarihî ve kültürel öneminin vurgulandığı bu anlamlı buluşma sonrasında açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Anadolu'nun kadim medeniyetlerine olan bağlılığımızı ve bu toprakların mirasını koruma kararlılığını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ahlat gibi tarihî öneme sahip bir bölgeye gösterdiği derin ilgi ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Şevli, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarının bu mirasa olan bağlılığın, üniversite olarak yürüttükleri kazı ve restorasyon çalışmalarına büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.Bu desteğin, yalnızca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi için değil, Türkiye'nin kültürel mirasını koruma adına da kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Rektör Şevli, "Anadolu'nun tapusu olarak adlandırılan Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı, 210 dönümlük geniş bir alanı kapsayan bu tarihi mekânda, Üniversitemiz Sanat Tarihi Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz'ın başkanlığında lisansüstü öğrencilerimiz ve müze müdürlüğünden uzmanlar tarafından büyük bir titizlikle kazı ve restorasyon çalışmaları sürdürülmektedir.UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bu tarihi ve kültürel öneme sahip alanın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan izin ve mali destekle gerçekleştirilen bu çalışmalar, sadece bu bölgenin değil, tüm Anadolu'nun medeniyet mirasına olan derin bağlılığımızı ve bu mirası koruma konusundaki kararlılığımızı açıkça ortaya koymaktadır. Selçuklu Meydan Mezarlığı, Türk-İslam kültürünün eşsiz örneklerini barındıran bir hazine olmasının yanı sıra bu değerli mirası koruma ve gün yüzüne çıkarma süreci, tarihî sorumluluğumuzu yerine getirmede önemli bir adım teşkil etmektedir. Restorasyon çalışmaları, Malazgirt Zaferi'nin tarihteki yerini ve Anadolu'nun Türk yurdu olarak tescillenmesini simgeleyen eserleri gelecek nesillere taşıma gayretini yansıtıyor" dedi.