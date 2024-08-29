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Beyaz Gazete
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Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, İsviçre Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Gana Büyükelçisi Nicholas Peter Andoh, Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve Letonya Büyükelçisi Bahtijor Hasanss'ı kabul etti.

Ekleme: 29.08.2024 - 16:57 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Bazı büyükelçilik mensuplarını ve aile bireylerini takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Almanya Büyükelçilik Ataşesi Kurmay Albay Frank Kammer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkçe selamladı.

Erdoğan daha sonra Büyükelçi Latheef, Toft, Scheurer, Andoh, Sorg ve Hasanss'ı ayrı ayrı kabul etti.