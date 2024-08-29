Aydın’da 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Düzensiz göçle mücadele sürüyor...Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi harekete geçti.Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) kurtarıldı.Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.