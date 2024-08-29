Aydın’da 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde sürüklenen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Düzensiz göçle mücadele sürüyor...
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi harekete geçti.
24 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI
Ekipler tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen (beraberinde 10 çocuk) kurtarıldı.
GÖÇ İDARESİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER
Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.