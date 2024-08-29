  • USD: 33,96 - 34,02
  • EURO: 37,83 - 37,89
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları dün doların güç kazanmasının etkisiyle zayıflamıştı. Bugün yön yeniden yukarı döndü. Altın yatırımcıları bugün ABD'de açıklanacak iş gücü piyasası rakamlarını bekliyor.

Ekleme: 29.08.2024 - 09:14 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altın fiyatları dün doların güç kazanmasının etkisiyle zayıflamıştı. Bugün yön yeniden yukarı döndü. Altın yatırımcıları bugün ABD'de açıklanacak iş gücü piyasası rakamlarını bekliyor.

Doların güç kaybetmesi altın fiyatlarını destekliyor

Gram altın 2,761 TL

Çeyrek altın 4,551 TL

Yarım altın 9,129 TL

Cumhuriyet altını 18,565 TL

ONS altın 2,518 dolar