Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları dün doların güç kazanmasının etkisiyle zayıflamıştı. Bugün yön yeniden yukarı döndü. Altın yatırımcıları bugün ABD'de açıklanacak iş gücü piyasası rakamlarını bekliyor.
Altın fiyatları dün doların güç kazanmasının etkisiyle zayıflamıştı. Bugün yön yeniden yukarı döndü. Altın yatırımcıları bugün ABD'de açıklanacak iş gücü piyasası rakamlarını bekliyor.
Doların güç kaybetmesi altın fiyatlarını destekliyor
Gram altın 2,761 TL
Çeyrek altın 4,551 TL
Yarım altın 9,129 TL
Cumhuriyet altını 18,565 TL
ONS altın 2,518 dolar
Doların güç kaybetmesi altın fiyatlarını destekliyor
Gram altın 2,761 TL
Çeyrek altın 4,551 TL
Yarım altın 9,129 TL
Cumhuriyet altını 18,565 TL
ONS altın 2,518 dolar