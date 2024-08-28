Mehmetçik enseledi...Sınırda FETÖ avı!
Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cünün Edirne'de yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü 12 kişinin, Edirne'de hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"