Kayıp olarak aranıyordu: Feci şekilde öldüğü ortaya çıktı!
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Bekir Karagedik'in ormanda cesedi bulundu. Yaşlı adamın domuz saldırısında öldüğü ortaya çıktı.
Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan Bekir Karagedik, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götürdü. Hayvanlar akşam saatlerinde ahıra dönerken, Karagedik eve dönmedi.
DOMUZLAR SALDIRMIŞ
Karagedik'e cep telefonu ile de ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.
Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile mahallelinin de destek verdiği aramalarda Karagedik'in, saat 04.00 sıralarında cansız bedeni bulundu.
İncelemede, Karagedik'in yaban domuzu saldırısında hayatını kaybettiği belirlendi.
Karagedik'in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DOMUZLAR SALDIRMIŞ
Karagedik'e cep telefonu ile de ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.
Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile mahallelinin de destek verdiği aramalarda Karagedik'in, saat 04.00 sıralarında cansız bedeni bulundu.
İncelemede, Karagedik'in yaban domuzu saldırısında hayatını kaybettiği belirlendi.
Karagedik'in cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.