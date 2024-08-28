Gazze'de çocuk felci vakaları artıyor

Gazze'de çocuk felci vakaları görülmeye başladı.25 yıl sonra ilk defa 16 Ağustos'ta görülen vaka, büyük bir endişeye neden oldu.İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü ve yardım girişinin engellendiği Gazze'de çocukların için tehlike de giderek büyüyor.Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü, 640 binden fazla çocuğun bir an evvel çocuk felci aşısı olması konusunda uyarıda bulundu.Aşıyı geciktirmenin hastalığın yayılması riskini artıracağı belirtildi. Ortak açıklamada örgütlerin çocuk felci aşısının yapılması konusunda hazır oldukları duyuruldu.Gazze'ye 1 milyon 200 bin doz tip 2 çocuk felci aşısının gönderildiği, 640 binden fazla çocuğun aşılanmasının planlandığı belirtildi.Ancak aşıların uygulanabilmesi için İsrail'in saldırılarını durdurmasının şart olduğuna dikkat çekildi.