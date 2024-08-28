Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan, ateşkes ihlallerine devam ediyor.Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler, yerel saatle 06.45 sıralarında Develi ilinin Arazdeyen yerleşim yerindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek iline bağlı Heydarabad yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtı.Bakanlık, olayda yaralanan askerin olmadığını ve Ermenistan'a misilleme ateşi açıldığını duyurdu.Açıklamada, Ermenistan'ın son saldırıyla birlikte Ağustos ayı içerisinde 5. kez ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi.