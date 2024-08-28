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Beyaz Gazete
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Bursa'da otomobil zeytin ağaçlarına çarptı: 1 ölü 3 yaralı

İlçe merkezinden zeytinliğe girip ağaçlara çarpan otomobilin 21 yaşındaki sürücüsü Cihangir Gündağ hayatını kaybetti, yanında bulunan 3 arkadaşı yaralandı.

Ekleme: 28.08.2024 - 13:06 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:10 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da otomobil zeytin ağaçlarına çarptı: 1 ölü 3 yaralıBursa'da Gemlik-Armutlu yolu üzerinde Cihangir Gündağ'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki zeytinliğe savrulup ağaçlara çarptı.

Kazayı gören çevredekiler, yaralanan sürücü Gündağ ve yanındaki 3 arkadaşının yardımına koşarken durumu da sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde ilk müdahalesini sağlık ekiplerinin yaptığı yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da otomobil zeytin ağaçlarına çarptı: 1 ölü 3 yaralı


KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan Cihangir Gündağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.