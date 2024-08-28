Bursa'da otomobil zeytin ağaçlarına çarptı: 1 ölü 3 yaralı
İlçe merkezinden zeytinliğe girip ağaçlara çarpan otomobilin 21 yaşındaki sürücüsü Cihangir Gündağ hayatını kaybetti, yanında bulunan 3 arkadaşı yaralandı.
Bursa'da Gemlik-Armutlu yolu üzerinde Cihangir Gündağ'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki zeytinliğe savrulup ağaçlara çarptı.
Kazayı gören çevredekiler, yaralanan sürücü Gündağ ve yanındaki 3 arkadaşının yardımına koşarken durumu da sağlık ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde ilk müdahalesini sağlık ekiplerinin yaptığı yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan Cihangir Gündağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kazayı gören çevredekiler, yaralanan sürücü Gündağ ve yanındaki 3 arkadaşının yardımına koşarken durumu da sağlık ekiplerine bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerinde ilk müdahalesini sağlık ekiplerinin yaptığı yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan Cihangir Gündağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.