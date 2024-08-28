Bursa'da otomobil zeytin ağaçlarına çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Bursa'da Gemlik-Armutlu yolu üzerinde Cihangir Gündağ'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki zeytinliğe savrulup ağaçlara çarptı.Kazayı gören çevredekiler, yaralanan sürücü Gündağ ve yanındaki 3 arkadaşının yardımına koşarken durumu da sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerinde ilk müdahalesini sağlık ekiplerinin yaptığı yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralılardan Cihangir Gündağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.