Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir isim daha aramızdan ayrıldı...'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın pek çok unutulmaz filmde rol alan Sevil Üstekin, yaşamını yitirdi.Sevil Üstekin'in ölüm haberi sanat dünyası ve sevenlerini yasa boğdu.79 yaşındaki usta oyuncunun vefatını ise Film-San Vakfı duyurdu.Yapılan açıklamada, 'Oyuncu Sevil Üstekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz' denildi.Sevil Üstekin Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul'un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda LCC Language and Culture Center 3 yıl eğitim gördü.Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı.Sevil Üstekin, 1992 yılında 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 10 yıl süreyle 'Müzevir Müzeyyen' karakterini canlandırdı. Üstekin, ayrıca Tarık Akan ve Zihni Göktay ile 'Koçum Benim' de dahil pek çok dizide rol aldı.