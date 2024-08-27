Otomobil ok gibi TIR’a saplandı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Korkunç kaza Manavgat ilçesi D - 400 Karayolu Ilıca Mahallesi'ndeki petrol istasyonu yanında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Murat.Ç.'nin kullandığı otomobil, Ilıca-Kumköy kavşağını yaklaşık 500 metre geçtikten sonra akaryakıt istasyonu önünde emniyet şeridinde park halinde bulunan dorse TIR'a arkadan ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisi ile otomobil hurdaya döndü.ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTILARKazayı görenler durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekibi müdahale etti. Otomobil sürücüsü ve araçta otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Tuğba Akbulut 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat'ta bulunan bir özel hastanede tedavi altına alınan Ayşe Tuğba Akbulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.KEDİ YÜZÜNDEN MEYDANA GELDİKorkunç kazada otomobilin ön koltuğunda kanlar içinde telef olan bir kedi dikkat çekti. Kaza sırasında akaryakıt istasyonunda olan ve kazazedelerin yardımına ilk koşan kişiler, genç kıza göre durumu daha iyi olan araç sürücüsü gencin, kedilerini veterinerden getirirken kedinin araç içerisinde hareket halinde olduğunu, dikkatinin dağılması sonucu TIR'ı fark etmeyerek çarptığını söylediğini dile getirdi. Kazanın ardından TIR sürücüsü H.Ş. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.