Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 71 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç için merkez Bayraktar köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.Son yolculuğuna uğurlanan Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Bayraktar Köyü Camii'ne getirilmesinin ardından ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında merhum gazinin yakınları ve vatandaşlardan helallik alındı.Naaşı dualarla köy mezarlığına defnedildi. Kıbrıs Gazisi Nizam Kılıç'a Allah'tan rahmet dileyen Vali Eldivan, merhumun ailesi ile yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.