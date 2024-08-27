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Beyaz Gazete
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İzmir'de baba vahşeti: Boş arazide 3 çocuğunu katletti!

İzmir'de korkunç bir olay yaşandı. Bir baba, boş arazide 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp kendini de yaraladı. Dehşete düşüren olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekleme: 27.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de baba vahşeti: Boş arazide 3 çocuğunu katletti!İzmir'de sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Bir baba, boş araziye götürdüğü 4 çocuğundan 3'ünü katletti, kendini yaraladı.

Dehşete düşüren katliam sonrası katil baba ve olaydan yaralı olarak kurtulan çocuğu hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de baba vahşeti: Boş arazide 3 çocuğunu katletti!

İzmir'de baba vahşeti: Boş arazide 3 çocuğunu katletti!

İzmir'de baba vahşeti: Boş arazide 3 çocuğunu katletti!