İzmir'de baba vahşeti: Boş arazide 3 çocuğunu katletti!
İzmir'de korkunç bir olay yaşandı. Bir baba, boş arazide 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp kendini de yaraladı. Dehşete düşüren olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İzmir'de sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Bir baba, boş araziye götürdüğü 4 çocuğundan 3'ünü katletti, kendini yaraladı.
Dehşete düşüren katliam sonrası katil baba ve olaydan yaralı olarak kurtulan çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Dehşete düşüren katliam sonrası katil baba ve olaydan yaralı olarak kurtulan çocuğu hastaneye kaldırıldı.