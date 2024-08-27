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İstanbul Bakırköy’de kaza: TIR İETT otobüsünün üzerine devrildi!

İstanbul Bakırköy'de korkunç bir kaza meydana geldi. TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekleme: 27.08.2024 - 12:30 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Bakırköy’de kaza: TIR İETT otobüsünün üzerine devrildi!İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi.

Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu.

İstanbul Bakırköy’de kaza: TIR İETT otobüsünün üzerine devrildi!

Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.

Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.

İstanbul Bakırköy’de kaza: TIR İETT otobüsünün üzerine devrildi!