İstanbul Bakırköy’de kaza: TIR İETT otobüsünün üzerine devrildi!
İstanbul Bakırköy'de korkunç bir kaza meydana geldi. TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi.
Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu.
Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.
Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.
Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtuldu.
Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.
Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor.