Bolu'da oğluyla kavga eden çocuğu ezdi: Tutuklandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Gerede ilçesi Kitirler Mahallesi'nde G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobiliyle ezdi.Bu anlarda S.E.Y. aracın altında kalırken, arkadaşı ise kıl payı kurtuldu.Aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, arkadaşını otomobilin altında görünce korkuyla sağa sola kaçışarak S.E.Y'yi çıkarmaya çalıştı.Çocuk aracın altından çıkarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Yapılan ilk kontrollerde, çocuğun vücudunda bazı kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.Olaya ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası aldı.Kan donduran görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken oğlunu korumak için başka bir çocuğun canına kasteden kadına tepkiler çığ gibi büyüdü. Mahkeme kadının cezasının ev hapsinden tutukluluğa çevrilmesine karar verdi.